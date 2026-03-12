الخميس 2026-03-12 11:08 م

رئيس سلطة العقبة: انسياب البضائع ووصول البواخر للعقبة مستمر دون تأثر

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
الخميس، 12-03-2026 09:57 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن حركة البضائع والشاحنات ووصول البواخر إلى العقبة مستمرة بشكل طبيعي ولم تتأثر بالظروف الحالية.

اضافة اعلان


وقال المجالي،  مساء الخميس، إن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتخفيف من أي مشاكل محتملة أو اكتظاظات للشاحنات، إضافة إلى تجنب أي تأخير في وصول البواخر إلى الموانئ المختلفة في العقبة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بنك الأردن ينضم إلى الشراكة العالمية من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

أخبار الشركات بنك الأردن ينضم إلى الشراكة العالمية من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

ت

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية لأول مرة بالخدمات الطبية..استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال

ت

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يُجدد دعوته لإيران لوقف هجماتها على دول الخليج

يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار بإذن الله تعالى خلال ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن السبت

الطقس الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

ب

عربي ودولي الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات وصواريخ باليستية

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات توجه رسالة بضرورة التحقق من الرسائل قبل نشرها



 






الأكثر مشاهدة