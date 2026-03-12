رئيس سلطة العقبة: انسياب البضائع ووصول البواخر للعقبة مستمر دون تأثر

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن حركة البضائع والشاحنات ووصول البواخر إلى العقبة مستمرة بشكل طبيعي ولم تتأثر بالظروف الحالية.

اضافة اعلان