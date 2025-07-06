الأحد 2025-07-06 08:25 م
 

رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الأحد، 06-07-2025 06:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء في كافة القطاعات بمحافظة العقبة.

اضافة اعلان


وقال المجالي خلال ترؤسه اجتماعا، اليوم الأحد، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومديري مديريات سلطة العقبة، إن أبواب السلطة ستظل مفتوحة أمام كافة المواطنين والمستثمرين، مشيرا إلى أهمية الاستماع لكل الآراء والملاحظات، فهدف السلطة تقديم خدمات نوعية صادقة للمواطن.


وأشار إلى أن العقبة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد السكان إلى نحو 242 ألف نسمة، وهو ما يستدعي تكثيف العمل والابتكار في طرح الأفكار والحلول التي تواكب هذا النمو وتزيد الطاقة الإيجابية بين الموظفين والمستثمرين والمجتمع المحلي في العقبة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

سيف الشريف

أخبار محلية نقيب الصحفيين الأسبق سيف الشريف في ذمة الله

وزارة العمل

أخبار محلية عبد الحليم دوجان أمينا عاما لوزارة العمل

شبكة كهربائية

أخبار محلية قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

العيسوي يعزي الزبن/ بني صخر

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الزبن/ بني صخر

طلبة "العلوم التطبيقية" يتصدرون عربيًا ويحتلون المركز الخامس عالميًا في مسابقة leHACK الدولية بفرنسا

أخبار الشركات طلبة "العلوم التطبيقية" يتصدرون عربيًا ويحتلون المركز الخامس عالميًا في مسابقة leHACK الدولية بفرنسا

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات



 
 





الأكثر مشاهدة