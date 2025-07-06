رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات

وقال المجالي خلال ترؤسه اجتماعا، اليوم الأحد، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومديري مديريات سلطة العقبة، إن أبواب السلطة ستظل مفتوحة أمام كافة المواطنين والمستثمرين، مشيرا إلى أهمية الاستماع لكل الآراء والملاحظات، فهدف السلطة تقديم خدمات نوعية صادقة للمواطن.
وأشار إلى أن العقبة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد السكان إلى نحو 242 ألف نسمة، وهو ما يستدعي تكثيف العمل والابتكار في طرح الأفكار والحلول التي تواكب هذا النمو وتزيد الطاقة الإيجابية بين الموظفين والمستثمرين والمجتمع المحلي في العقبة.
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