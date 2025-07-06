رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أهمية تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء في كافة القطاعات بمحافظة العقبة.

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وقال المجالي خلال ترؤسه اجتماعا، اليوم الأحد، بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومديري مديريات سلطة العقبة، إن أبواب السلطة ستظل مفتوحة أمام كافة المواطنين والمستثمرين، مشيرا إلى أهمية الاستماع لكل الآراء والملاحظات، فهدف السلطة تقديم خدمات نوعية صادقة للمواطن.