الثلاثاء 2026-01-20 09:07 م

رئيس سلطة العقبة يبحث والسفير الأذربيجاني التعاون الاقتصادي

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة، شاهين بن شاكر عبداللاييف، آفاق التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة العقبة.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر، استعراض المزايا التنافسية التي تتمتع بها مدينة العقبة بوصفها مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والاستثمار المستدام، إلى جانب البيئة التشريعية المحفزة والبنية التحتية المتطورة التي تسهم في استقطاب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

 
 


