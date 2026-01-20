رئيس سلطة العقبة يبحث والسفير الأذربيجاني التعاون الاقتصادي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة، شاهين بن شاكر عبداللاييف، آفاق التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة العقبة.

اضافة اعلان