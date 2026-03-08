رئيس سلطة العقبة يتفقد الجمعيات الخيرية والمراكز التي تعنى بذوي الإعاقة

واطلع المجالي خلال الجولة التي رافقه بها نائب الرئيس مفوض الشؤون الإدارية والمالية كريمة الضابط، ومفوض الشؤون السياحية والشباب الدكتور ثابت النابلسي، على طبيعة الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه المراكز للمستفيدين، مستمعا إلى شرح حول أبرز احتياجاتها ودورها في دعم الفئات المستهدفة وتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني في المجتمع المحلي.
وأكد حرص السلطة على مواصلة دعم مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيز التعاون معها، بما يسهم في تطوير خدماتها وتوسيع أثرها الإيجابي، خاصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم للأسر المستفيدة.
وتأتي هذه الزيارات في إطار اهتمام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمراكز التي تؤدي دورا مهما في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التكافل والتضامن، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
