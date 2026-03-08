الأحد 2026-03-08 02:34 م

رئيس سلطة العقبة يتفقد الجمعيات الخيرية والمراكز التي تعنى بذوي الإعاقة

الأحد، 08-03-2026 02:29 م
الوكيل الإخباري-  تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، عددا من الجمعيات الخيرية ومركز سيدة السلام، إضافة إلى جمعيات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة العقبة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تنفذها السلطة خلال الشهر الفضيل.اضافة اعلان


واطلع المجالي خلال الجولة التي رافقه بها نائب الرئيس مفوض الشؤون الإدارية والمالية كريمة الضابط، ومفوض الشؤون السياحية والشباب الدكتور ثابت النابلسي، على طبيعة الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه المراكز للمستفيدين، مستمعا إلى شرح حول أبرز احتياجاتها ودورها في دعم الفئات المستهدفة وتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني في المجتمع المحلي.

وأكد حرص السلطة على مواصلة دعم مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيز التعاون معها، بما يسهم في تطوير خدماتها وتوسيع أثرها الإيجابي، خاصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم للأسر المستفيدة.

وتأتي هذه الزيارات في إطار اهتمام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمراكز التي تؤدي دورا مهما في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التكافل والتضامن، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
 
 


رئيس سلطة العقبة يتفقد الجمعيات الخيرية والمراكز التي تعنى بذوي الإعاقة

