رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي " المجالي، اليوم السبت، الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم، للاطلاع على جاهزية العمل ومستوى الخدمات وانسيابية حركة البضائع والمسافرين خلال عطلة عيد الفطر. اضافة اعلان





واطّلع المجالي على سير العمل في المواقع الجمركية وحركة نقل الحاويات والبضائع المتجهة إلى مختلف محافظات المملكة.



وتفقد المجالي خلال الزيارة حركة العبور عبر مركز جمرك وادي اليتم، حيث تابع الإجراءات المتبعة لتسهيل دخول المواطنين والزوار إلى المدينة، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار والسياح القادمين عبر وادي اليتم إلى مدينة العقبة.









