رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم

السبت، 21-03-2026 09:17 م
الوكيل الإخباري- تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي " المجالي، اليوم السبت، الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم، للاطلاع على جاهزية العمل ومستوى الخدمات وانسيابية حركة البضائع والمسافرين خلال عطلة عيد الفطر.اضافة اعلان


واطّلع المجالي على سير العمل في المواقع الجمركية وحركة نقل الحاويات والبضائع المتجهة إلى مختلف محافظات المملكة.

وتفقد المجالي خلال الزيارة حركة العبور عبر مركز جمرك وادي اليتم، حيث تابع الإجراءات المتبعة لتسهيل دخول المواطنين والزوار إلى المدينة، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار والسياح القادمين عبر وادي اليتم إلى مدينة العقبة.
 
 


إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

عربي ودولي إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

عربي ودولي إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

عربي ودولي الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

أخبار محلية جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

عربي ودولي ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

عربي ودولي الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية

أخبار محلية هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية



 






