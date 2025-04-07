رئيس سلطة العقبة يتفقد مدرسة وصفي التل الثانوية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أهمية دور المدارس الصناعية والمهنية الحيوي في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة لضمان تحقيق مخرجات تعليمية نوعية تسهم في تطوير الوطن ورفعته.

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