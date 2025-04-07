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رئيس سلطة العقبة يتفقد مدرسة وصفي التل الثانوية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الإثنين، 07-04-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أهمية دور المدارس الصناعية والمهنية الحيوي في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة لضمان تحقيق مخرجات تعليمية نوعية تسهم في تطوير الوطن ورفعته.

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جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين، مدرسة وصفي التل الثانوية للبنين في العقبة، يرافقه مفوض الريادة والتنمية المجتمعية رمزي الكباريتي، ومدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، للاطلاع على سير العملية التربوية المهنية والوقوف على أبرز احتياجاتها.

 
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