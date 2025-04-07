رئيس سلطة العقبة يتفقد مدرسة وصفي التل الثانوية

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين، مدرسة وصفي التل الثانوية للبنين في العقبة، يرافقه مفوض الريادة والتنمية المجتمعية رمزي الكباريتي، ومدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، للاطلاع على سير العملية التربوية المهنية والوقوف على أبرز احتياجاتها.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية لتركيب نظام طاقة شمسية في محمية غابات اليرموك
-
ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك
-
مدير الأحوال المدنية يلتقي لجنة كرامة للمتقاعدين العسكريين
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك يعزز مناعته الداخلية ويكرّس المشاركة المجتمعية ويجسّد مواقف راسخة تجاه قضايا أمته
-
لقاء توعوي في الرمثا حول عمل المشاريع الخاصة
-
انفوجرافيك لوزارة التعليم العالي يوثق إنجازاتها في آذار الماضي
-
إرشادات محدثة للمسافرين إلى السعودية حول أدوية الاستخدام الشخصي
-
القمة الثلاثية تؤكد ضرورة العودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة