رئيس سلطة العقبة يتفقد مركز جمرك وادي اليتم

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، اليوم الأربعاء، مركز جمرك وادي اليتم، واطلع على سير العمل في المركز ومستوى الخدمات والإجراءات الجمركية المقدمة للمسافرين القادمين إلى مدينة العقبة لقضاء عطلة العيد.

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