رئيس سلطة العقبة يتفقد مركز جمرك وادي اليتم

وأكد الفايز أهمية تسهيل إجراءات السفر وتعزيز انسيابية حركة المركبات والحافلات والنقل التجاري، مشدداً على ضرورة اختصار الوقت والجهد، والعمل بجدية لتذليل أي عقبات قد تواجه المسافرين والمتعاملين مع المركز، بما يضمن تدفقاً سلساً للمركبات والمسافرين ضمن عمليات التفويج، ويحد من الازدحام، مع الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات لضمان تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
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