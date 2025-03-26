الأربعاء 2025-03-26 06:13 م
 

رئيس سلطة العقبة يتفقد مركز جمرك وادي اليتم

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الأربعاء، 26-03-2025 05:47 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، اليوم الأربعاء، مركز جمرك وادي اليتم، واطلع على سير العمل في المركز ومستوى الخدمات والإجراءات الجمركية المقدمة للمسافرين القادمين إلى مدينة العقبة لقضاء عطلة العيد.

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وأكد الفايز أهمية تسهيل إجراءات السفر وتعزيز انسيابية حركة المركبات والحافلات والنقل التجاري، مشدداً على ضرورة اختصار الوقت والجهد، والعمل بجدية لتذليل أي عقبات قد تواجه المسافرين والمتعاملين مع المركز، بما يضمن تدفقاً سلساً للمركبات والمسافرين ضمن عمليات التفويج، ويحد من الازدحام، مع الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات لضمان تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

 
gnews

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