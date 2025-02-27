رئيس سلطة العقبة يلتقي أهالي القويرة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة نايف الفايز، أن المظلة التشاركية ما بين السلطة وأبناء لواء القويرة تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بوضع الخطط العملية لإيجاد فرص عمل للشباب والتخفيف من مشكلة البطالة باعتبارها الأولوية القصوى في اللواء.

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وأضاف الفايز خلال لقائه اليوم الخميس، شيوخ ومخاتير وأهالي لواء القويرة، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض المدينة والبنية التحتية، عبدالله النجادات ومدراء المديريات التنفيذيين في محافظة العقبة، أن السلطة تحاول قدر الإمكان الوصول إلى نتائج مباشرة لحل مشكلة البطالة في اللواء من خلال تعزيز النهج التشاوري مع القطاع الخاص بإحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية.