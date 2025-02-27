رئيس سلطة العقبة يلتقي أهالي القويرة

وأضاف الفايز خلال لقائه اليوم الخميس، شيوخ ومخاتير وأهالي لواء القويرة، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض المدينة والبنية التحتية، عبدالله النجادات ومدراء المديريات التنفيذيين في محافظة العقبة، أن السلطة تحاول قدر الإمكان الوصول إلى نتائج مباشرة لحل مشكلة البطالة في اللواء من خلال تعزيز النهج التشاوري مع القطاع الخاص بإحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية.
وبين، أن السلطة ومن خلال مديرية التشغيل والتدريب، أطلقت مجموعة من البرامج التي تهدف لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل ومن أبرزها، برنامج التدريب في بيئة العمل.
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