رئيس سلطة العقبة يلتقي وزير الثقافة

وناقش الفايز والرواشدة الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة لتعزيز منهجية المعايير الوطنية وإعلاء شأنها بما يتماشى مع الأهداف الوطنية ضمن إطار التشاركية بين مختلف الفئات كعامل حاسم في بناء الأفراد وتشكيل الوعي الجمعي، وبما يؤثر على المجتمعات بأسرها.
وقال الفايز، نعتز بإرثنا وثقافتنا عبر التاريخ من خلال توفير الحماية والانتماء وتطور المجتمعات ودورهما في تغيير المفاهيم المستقبلية والمعرفة والتكنولوجيا والممارسات.
من جهته، أكد الوزير الرواشدة، أن حماية التراث يستدعي إبراز دور الثقافة للتعامل مع العناصر الثقافية عبر تاريخ المئة عام الأولى للدولة الأردنية بطريقة تُحاكي قاعات العرض في متحف الحياة البرلمانية الذي تم إشهاره ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
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