رئيس سلطة العقبة يلتقي وزير الثقافة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز لدى لقائه في العقبة اليوم الخميس وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أثر الثقافة في حياة المجتمع الأردني الذي يعكس أهمية تحقيق رؤية المملكة من خلال تعزيز مكانة الثقافة من النواحي الاجتماعية والتاريخية.

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وناقش الفايز والرواشدة الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة لتعزيز منهجية المعايير الوطنية وإعلاء شأنها بما يتماشى مع الأهداف الوطنية ضمن إطار التشاركية بين مختلف الفئات كعامل حاسم في بناء الأفراد وتشكيل الوعي الجمعي، وبما يؤثر على المجتمعات بأسرها.



وقال الفايز، نعتز بإرثنا وثقافتنا عبر التاريخ من خلال توفير الحماية والانتماء وتطور المجتمعات ودورهما في تغيير المفاهيم المستقبلية والمعرفة والتكنولوجيا والممارسات.