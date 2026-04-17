رئيس فنلندا يبدأ زيارة إلى الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يبدأ رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب زيارة للأردن، السبت.





ويجري جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس ستوب مباحثات تركز على سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرز مستجدات المنطقة.





