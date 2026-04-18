السبت 2026-04-18 06:07 م

رئيس فنلندا يصل إلى المملكة

السبت، 18-04-2026 05:27 م
الوكيل الإخباري-  وصل رئيس جمهورية فنلندا الدكتور ألكسندر ستوب إلى عمان، اليوم السبت، في بداية زيارة إلى الأردن تستمر لعدة أيام.اضافة اعلان


وكان في استقبال الرئيس الفنلندي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الأردني غير المقيم لدى فنلندا فايز خوري، وسفيرة فنلندا غير المقيمة في الأردن آني ميسكانين.
 
 


