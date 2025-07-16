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رئيس قطر للسياحة يشيد بمتحف الأردن وبمستواه المتقدم وتنوع معروضاته

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جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:29 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي، والرئيس التنفيذي لشركة "زوروا قطر" عبدالعزيز المولوي، والوفد المرافق، اليوم الأربعاء، متحف الأردن، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية للوفد القطري إلى المملكة، بدعوة من وزارة السياحة والآثار.

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ورافقت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، الوفد الضيف خلال الزيارة، حيث قدم مدير عام المتحف المهندس إيهاب عمارين، إيجازاً شاملاً حول المتحف وأقسامه والمقتنيات التي يضمها.


وأعرب رئيس قطر للسياحة الخرجي، وأعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بالمستوى المتقدم لمتحف الأردن، وبالأساليب المتنوعة في عرض المقتنيات، التي تتيح للزائر خوض تجربة ثقافية ومعرفية متميزة، وتروي بشكل معاصر قصص الإبداع والتاريخ الأردني.


وجال الوفد في أرجاء المتحف، مستعرضاً أبرز محطاته التي توثّق تاريخ الأردن منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، عبر عرض تفاعلي وحديث يُبرز تطور الإنسان والحضارات على أرض الأردن.

 
 
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