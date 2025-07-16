رئيس قطر للسياحة يشيد بمتحف الأردن وبمستواه المتقدم وتنوع معروضاته

ورافقت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، الوفد الضيف خلال الزيارة، حيث قدم مدير عام المتحف المهندس إيهاب عمارين، إيجازاً شاملاً حول المتحف وأقسامه والمقتنيات التي يضمها.
وأعرب رئيس قطر للسياحة الخرجي، وأعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بالمستوى المتقدم لمتحف الأردن، وبالأساليب المتنوعة في عرض المقتنيات، التي تتيح للزائر خوض تجربة ثقافية ومعرفية متميزة، وتروي بشكل معاصر قصص الإبداع والتاريخ الأردني.
وجال الوفد في أرجاء المتحف، مستعرضاً أبرز محطاته التي توثّق تاريخ الأردن منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، عبر عرض تفاعلي وحديث يُبرز تطور الإنسان والحضارات على أرض الأردن.
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