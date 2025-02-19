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رئيس كازاخستان يزور متحف الأردن في رأس العين

رئيس كازاخستان يزور متحف الأردن في رأس العين
رئيس كازاخستان يزور متحف الأردن في رأس العين
الأربعاء، 19-02-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، متحف الأردن في منطقة رأس العين، يرافقه سمو الأمير علي بن الحسين، ونائب رئيس مجلس أمناء المتحف سمو الأميرة سمية بنت الحسن.

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واطلع توكاييف على معروضات المتحف واستمع إلى شرح من مدير المتحف إيهاب عمارين عن أقسامه التي تسرد حكاية مليون ونصف مليون سنة من الوجود البشري والإرث التاريخي على أرض الأردن من العصر الحجري القديم حتى الزمن الحاضر من خلال عرضها في قاعات التسلسل التاريخي.


كما اطلع رئيس كازاخستان على المقتنيات الأثرية مثل تمثال عين غزال الذي يعد من أقدم التماثيل البشرية في العالم، وغيرها من الاكتشافات التاريخية القيمة، إضافة إلى ما يعرضه المتحف من نماذج الابتكار والإبداع الإنساني لمواجهة التحديات الحياتية والبيئية.

 
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