رئيس لجنة أمانة عمّان: الأزمات المرورية ضريبة العيش في المدينة

وأضاف، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "أنماط العيش في عالم متغيّر: كيف تتشكل مجتمعاتنا اليوم"، عُقدت على هامش فعاليات منتدى "تواصل 2026"، أن غياب التخطيط هو سبب نقص المواقف الخاصة بالمركبات، مؤكدا أنه لا توجد مدينة في العالم خالية من الازدحامات، معتبرا أن الأزمة ضريبة العيش في المدينة.
وقال إن من يريد الذهاب إلى الريف فلن يجد الأزمة الموجودة في المدينة، مشددا على أن الازدحامات سببها كثرة السيارات، موضحا أن مدخل التخطيط في هذه الملفات هو الأهم.
ولفت الشواربة النظر إلى أن الأمانة تقود مشروع تحويل عمّان إلى مدينة ذكية، بالمشاركة مع مختلف الشركاء.
وأوضح أن التكنولوجيا تقودنا إلى التحول الرقمي، ولكن ليس على حساب شكل المدينة وهويتها.
وأوضح الشواربة، ردا على مداخلات الحضور، أن المشاريع الكبرى في المدينة تأتي استجابة لمتطلبات المدينة، وليس لتغيير هويتها أو طابعها.
وقال إن أمانة عمّان تضم 18 خدمة لا تحتاج إلى مراجعة المواطن إطلاقا.
وأضاف: "لا يوجد لدينا قطارات كوسيلة مواصلات، ولكن توجد وسائل نقل أخرى مثل الباصات والسرفيس".
وانطلقت، السبت، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أعمال وفعاليات منتدى "تواصل 2026"، الذي يُعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: قوة الأردن كانت دائما في السلام والاستقرار
-
مختصون: السياحة البيئية في عجلون ركيزة للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز التنمية
-
الناطق باسم الحكومة: عدم الرد على الشائعة أحيانا الخيار الأفضل لعدم زيادة انتشارها
-
توضيح حول أنظمة الدفع وخدمة "كليك" في الأردن
-
وزير الاتصال الحكومي: علينا منع استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل والتزييف
-
مؤسسة ولي العهد تصل إلى 2.2 مليون شاب وشابة عبر أكثر من 14 برنامجا
-
إقبال واسع على حديقة النشامى.. وعدد زوارها يتجاوز 30 ألفا منذ افتتاحها
-
الرمثا والحسين في مواجهة حاسمة اليوم بنهائي كأس الأردن