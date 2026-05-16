رئيس لجنة أمانة عمّان: الأزمات المرورية ضريبة العيش في المدينة

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، السبت، إن التشريع بوابة المستقبل، مؤكدا أن الأمانة تعمل وفقا لاستراتيجيات محددة.

وأضاف، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "أنماط العيش في عالم متغيّر: كيف تتشكل مجتمعاتنا اليوم"، عُقدت على هامش فعاليات منتدى "تواصل 2026"، أن غياب التخطيط هو سبب نقص المواقف الخاصة بالمركبات، مؤكدا أنه لا توجد مدينة في العالم خالية من الازدحامات، معتبرا أن الأزمة ضريبة العيش في المدينة.



وقال إن من يريد الذهاب إلى الريف فلن يجد الأزمة الموجودة في المدينة، مشددا على أن الازدحامات سببها كثرة السيارات، موضحا أن مدخل التخطيط في هذه الملفات هو الأهم.



ولفت الشواربة النظر إلى أن الأمانة تقود مشروع تحويل عمّان إلى مدينة ذكية، بالمشاركة مع مختلف الشركاء.



وأوضح أن التكنولوجيا تقودنا إلى التحول الرقمي، ولكن ليس على حساب شكل المدينة وهويتها.

وأوضح الشواربة، ردا على مداخلات الحضور، أن المشاريع الكبرى في المدينة تأتي استجابة لمتطلبات المدينة، وليس لتغيير هويتها أو طابعها.



وقال إن أمانة عمّان تضم 18 خدمة لا تحتاج إلى مراجعة المواطن إطلاقا.



وأضاف: "لا يوجد لدينا قطارات كوسيلة مواصلات، ولكن توجد وسائل نقل أخرى مثل الباصات والسرفيس".