رئيس لجنة أمانة عمّان: لا علاقة لنا بإدارة "عمرة" وسنعمل على توفير الخدمات وربط شبكات الطرق

وقال الشواربة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن دور الأمانة ينحصر بتوفير خدمات النقل العام وربط شبكات الطرق بين مدينة عمرة مع العاصمة.
وأضاف أن الأمانة أحالت مشروع توفير الطاقة من أجل استبدال 32 ألف وحدة إنارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الشواربة إلى أن فرص المنح أصبحت أقل، وأن هناك جهود تبذل من قبل الأردن بقيادة جلالة الملك واستثمار العلاقات الودية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن الأمانة تولي خدمات النقل العام والنظافة وتقديم الخدمات للمواطنين أهمية كبيرة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم
-
الحكومة توافق على تسوية غرامات المبتعثين وفق شروط محددة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة
-
اسماعيل الخطبا أميناً عاماً لوزارة الأوقاف
-
قرار حكومي هام حول خدمة العلم
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
رئيس لجنة أمانة عمّان: خطة لسداد مديونية الأمانة بحلول عام 2036
-
الملك يحضر حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس