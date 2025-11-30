رئيس لجنة أمانة عمّان: لا علاقة لنا بإدارة "عمرة" وسنعمل على توفير الخدمات وربط شبكات الطرق

07:02 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة أنه لا علاقة للأمانة بإدارة مدينة عمرة الجديدة.





وقال الشواربة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن دور الأمانة ينحصر بتوفير خدمات النقل العام وربط شبكات الطرق بين مدينة عمرة مع العاصمة.



وأضاف أن الأمانة أحالت مشروع توفير الطاقة من أجل استبدال 32 ألف وحدة إنارة بالشراكة مع القطاع الخاص.



وأشار الشواربة إلى أن فرص المنح أصبحت أقل، وأن هناك جهود تبذل من قبل الأردن بقيادة جلالة الملك واستثمار العلاقات الودية مع دول الاتحاد الأوروبي.



وبيّن أن الأمانة تولي خدمات النقل العام والنظافة وتقديم الخدمات للمواطنين أهمية كبيرة.

