الأحد 2025-11-30 08:21 م

رئيس لجنة أمانة عمّان: لا علاقة لنا بإدارة "عمرة" وسنعمل على توفير الخدمات وربط شبكات الطرق

ت
مخطط لمدينة عمرة
الأحد، 30-11-2025 07:02 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة أنه لا علاقة للأمانة بإدارة مدينة عمرة الجديدة.اضافة اعلان


وقال الشواربة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن دور الأمانة ينحصر بتوفير خدمات النقل العام وربط شبكات الطرق بين مدينة عمرة مع العاصمة.

وأضاف أن الأمانة أحالت مشروع توفير الطاقة من أجل استبدال 32 ألف وحدة إنارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الشواربة إلى أن فرص المنح أصبحت أقل، وأن هناك جهود تبذل من قبل الأردن بقيادة جلالة الملك واستثمار العلاقات الودية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وبيّن أن الأمانة تولي خدمات النقل العام والنظافة وتقديم الخدمات للمواطنين أهمية كبيرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن تنظم محاضرة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان دعماً للتوعية بالفحص المبكر

أخبار الشركات شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن تنظم محاضرة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان دعماً للتوعية بالفحص المبكر

اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمّان ودمشق

أخبار محلية اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمّان ودمشق

تعبيرية

خاص بالوكيل روائح كريهة وانتشار القوارض .. معاناة سكان عمارة في عين الباشا من أحد مصانع الألبان

وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

الحكومة توافق على تسوية غرامات المبتعثين وفق شروط محددة

أخبار محلية الحكومة توافق على تسوية غرامات المبتعثين وفق شروط محددة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة

اسماعيل الخطبا أميناً عاماً لوزارة الأوقاف

أخبار محلية اسماعيل الخطبا أميناً عاماً لوزارة الأوقاف

قرار حكومي هام حول خدمة العلم

أخبار محلية قرار حكومي هام حول خدمة العلم



 
 





الأكثر مشاهدة