رئيس لجنة أمانة عمّان: من حق 4.5 مليون مواطن أن يحصلوا على الخدمات مقابل الضرائب والمسقفات

وقال الشواربة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الأمانة هي مؤسسة خدمية، ولا يجب أن تقصر في أداء عملها، لافتا إلى أن 68% من موازنتها تذهب للرواتب.
وأضاف أن 70% من مديونة الأمانة تعود للاستملاكات، موضحا أن هناك قرارات إدارية كانت تأتي بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمة التقدير التي تقدرها الأمانة وهو ما زاد كلفة الاستملاكات على الأمانة.
وأشار الشواربة إلى أن عدد الموظفين حاليا في الأمانة يقدر بنحو 19 ألفا و854 موظفا، فيما كان عددهم قبل هيكلة الأمانة وإحالة الموظفين على التقاعد نحو 24 ألفا و600 موظفا.
وبيّن أن الأمانة أحالت عدد من الموظفين على التقاعد في الوظائف التي لم تعد بحاجة إليها مع تطور العمل، وأنها تسعى لتعيين موظفين في الوظائف الفنية لتجويد العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وأوضح أن الأمانة عملت على مراجعة شاملة لملف موظفي الأمانة قبل الإحالة على التقاعد من الناحية الفنية والمالية وتقييم الأداء، وقدمت المصلحة العامة على الخاصة.
-
أخبار متعلقة
-
مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه
-
مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025
-
السفير السوداني يشيد بالرعاية التعليمية لأبناء الجالية في الأردن
-
زراعة الأغوار الشمالية تدعو لإجراءات وقائية لحماية المحاصيل قبيل المنخفض
-
وزيرة التنمية: 249 ألف أسرة منتفعة من الدعم النقدي الموحد
-
زيادة عدد الحاويات وتطوير البنية التحتية لتحسين نظافة المحافظات
-
أمانة عمان تصرف مليون دينار تقريبًا كدفعة أولى لمستحقي الإسكان
-
الشواربة يُعلن عن تركيب كاميرات في السلط واربد