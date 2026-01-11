رئيس لجنة أمانة عمّان: من حق 4.5 مليون مواطن أن يحصلوا على الخدمات مقابل الضرائب والمسقفات

12:45 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة أنه من حق 4.5 مليون مواطن في عمّان أن يحصلوا على خدمات مقابل الضرائب والمسقفات التي يدفعوها سنويا. اضافة اعلان





وقال الشواربة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الأمانة هي مؤسسة خدمية، ولا يجب أن تقصر في أداء عملها، لافتا إلى أن 68% من موازنتها تذهب للرواتب.



وأضاف أن 70% من مديونة الأمانة تعود للاستملاكات، موضحا أن هناك قرارات إدارية كانت تأتي بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمة التقدير التي تقدرها الأمانة وهو ما زاد كلفة الاستملاكات على الأمانة.



وأشار الشواربة إلى أن عدد الموظفين حاليا في الأمانة يقدر بنحو 19 ألفا و854 موظفا، فيما كان عددهم قبل هيكلة الأمانة وإحالة الموظفين على التقاعد نحو 24 ألفا و600 موظفا.



وبيّن أن الأمانة أحالت عدد من الموظفين على التقاعد في الوظائف التي لم تعد بحاجة إليها مع تطور العمل، وأنها تسعى لتعيين موظفين في الوظائف الفنية لتجويد العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.



وأوضح أن الأمانة عملت على مراجعة شاملة لملف موظفي الأمانة قبل الإحالة على التقاعد من الناحية الفنية والمالية وتقييم الأداء، وقدمت المصلحة العامة على الخاصة.

