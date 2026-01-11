الأحد 2026-01-11 01:06 م

رئيس لجنة أمانة عمّان: من حق 4.5 مليون مواطن أن يحصلوا على الخدمات مقابل الضرائب والمسقفات

ت
جانب من الاجتماع
 
الأحد، 11-01-2026 12:45 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة أنه من حق 4.5 مليون مواطن في عمّان أن يحصلوا على خدمات مقابل الضرائب والمسقفات التي يدفعوها سنويا.اضافة اعلان


وقال الشواربة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الأمانة هي مؤسسة خدمية، ولا يجب أن تقصر في أداء عملها، لافتا إلى أن 68% من موازنتها تذهب للرواتب.

وأضاف أن 70% من مديونة الأمانة تعود للاستملاكات، موضحا أن هناك قرارات إدارية كانت تأتي بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمة التقدير التي تقدرها الأمانة وهو ما زاد كلفة الاستملاكات على الأمانة.

وأشار الشواربة إلى أن عدد الموظفين حاليا في الأمانة يقدر بنحو 19 ألفا و854 موظفا، فيما كان عددهم قبل هيكلة الأمانة وإحالة الموظفين على التقاعد نحو 24 ألفا و600 موظفا. 

وبيّن أن الأمانة أحالت عدد من الموظفين على التقاعد في الوظائف التي لم تعد بحاجة إليها مع تطور العمل، وأنها تسعى لتعيين موظفين في الوظائف الفنية لتجويد العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأوضح أن الأمانة عملت على مراجعة شاملة لملف موظفي الأمانة قبل الإحالة على التقاعد من الناحية الفنية والمالية وتقييم الأداء، وقدمت المصلحة العامة على الخاصة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

شؤون برلمانية منع وسائل الإعلام من تصوير اجتماع اللجنة الإدارية النيابية مع الشواربة

مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه

أخبار محلية مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه

مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الهيئة العامة ل

فلسطين استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

ت

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمّان: من حق 4.5 مليون مواطن أن يحصلوا على الخدمات مقابل الضرائب والمسقفات

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي"

صناعة الأردن: مليار دينار مبيعات قطاع "التعبئة والتغليف" بالسوق المحلية

اقتصاد محلي صناعة الأردن: مليار دينار مبيعات قطاع "التعبئة والتغليف" بالسوق المحلية

25

طب وصحة 3 فيتامينات ومكملات غذائية احذر تناولها صباحاً



 






الأكثر مشاهدة