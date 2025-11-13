رئيس لجنة أمانة عمان يبحث وسفيرة التشيك تعزيز التعاون

05:05 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة الأردنية الهاشمية أندريا كوتشيروفا، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين عمان وبراغ.





وأشاد الشواربة خلال لقائه السفيرة في مكتبه اليوم الخميس، بالعلاقات الأردنية التشيكية المتميزة القائمة على التعاون المشترك والمستمر في العديد من المجالات.



واستعرض خطط الأمانة ومشاريعها المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم، خاصة في مجالات التحول الإلكتروني، والنقل العام الذكي، وغيرها من مجالات العمل البلدي، لتحويل عمان إلى مدينة ذكية ومستدامة.



وبيّن الشواربة حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان وبراغ، ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.



من جهتها، أثنت السفيرة كوتشيروفا على مستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات كافة، مشيدة بجهود ومشاريع الأمانة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان ومواطنيها.



وأبدت استعداد الحكومة التشيكية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يعود بالنفع والفائدة على البلدين.