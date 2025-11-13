الخميس 2025-11-13 07:26 م
 

رئيس لجنة أمانة عمان يبحث وسفيرة التشيك تعزيز التعاون

رئيس لجنة أمانة عمان يبحث وسفيرة التشيك تعزيز التعاون
رئيس لجنة أمانة عمان يبحث وسفيرة التشيك تعزيز التعاون
 
الخميس، 13-11-2025 05:05 م
الوكيل الإخباري-   بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة الأردنية الهاشمية أندريا كوتشيروفا، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين عمان وبراغ.اضافة اعلان


وأشاد الشواربة خلال لقائه السفيرة في مكتبه اليوم الخميس، بالعلاقات الأردنية التشيكية المتميزة القائمة على التعاون المشترك والمستمر في العديد من المجالات.

واستعرض خطط الأمانة ومشاريعها المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم، خاصة في مجالات التحول الإلكتروني، والنقل العام الذكي، وغيرها من مجالات العمل البلدي، لتحويل عمان إلى مدينة ذكية ومستدامة.

وبيّن الشواربة حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان وبراغ، ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين الصديقين.

من جهتها، أثنت السفيرة كوتشيروفا على مستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات كافة، مشيدة بجهود ومشاريع الأمانة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان ومواطنيها.

وأبدت استعداد الحكومة التشيكية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يعود بالنفع والفائدة على البلدين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

شؤون برلمانية عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

أسواق ومال الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

شؤون برلمانية الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

أخبار محلية افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

عربي ودولي العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

أخبار محلية ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

ا

أخبار محلية محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات

ب

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز



 
 





الأكثر مشاهدة