رئيس لجنة "الأمانة" يبحث والسفير السوداني تعزيز التعاون

وأشاد الشواربة خلال اللقاء بالعلاقات الأردنية السودانية القائمة على التعاون المستمر، مؤكدا حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على المدينتين، وتوظيف الإمكانات وخبرات الأمانة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وجودة حياة المواطنين.
بدوره، ثمن السفير السوداني، الجهود التي تبذلها أمانة عمان في تعزيز الشراكات مع المدن الصديقة، مشيدا بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، وبخطط الأمانة ومشاريعها في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان ومواطنيها.
وأبدى استعداد حكومته لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات بما يحقق الفائدة والمنفعة لكلا المدينتين.
