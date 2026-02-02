الإثنين 2026-02-02 04:52 م

رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التشيكية

الإثنين، 02-02-2026 04:36 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، الدكتور هاني الملقي، اليوم الاثنين، مع السفيرة التشيكية لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، سبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكد العين الملقي خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاعي المياه والاقتصاد، من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع مجالات الشراكة، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الأردن يتمتع بالانفتاح على مختلف الأصعدة، وبيئة مستقرة تتسم بالأمن والأمان، رغم الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة والدول المجاورة.

 
 


