رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التشيكية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، الدكتور هاني الملقي، اليوم الاثنين، مع السفيرة التشيكية لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، سبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عدد من القطاعات الحيوية.

