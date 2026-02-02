رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التشيكية

وأكد العين الملقي خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاعي المياه والاقتصاد، من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع مجالات الشراكة، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الأردن يتمتع بالانفتاح على مختلف الأصعدة، وبيئة مستقرة تتسم بالأمن والأمان، رغم الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة والدول المجاورة.
