رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى يبحث مع نواب المحافظة سبل التعاون المشترك

جاء ذلك خلال زيارة رسمية للنواب الدكتور إبراهيم الطراونة وأحمد القطاونة وهيثم الزيادين وحسين الطراونة إلى مبنى البلدية، حيث قدّم رئيس لجنة البلدية عرضاً شاملاً لرؤيتها ورسالتها وتطلعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الحالية، وحملة النظافة الشاملة التي تنفذها في مختلف مناطق البلدية.
وأوضح المناصير استراتيجية البلدية في التطوير وتعزيز الأداء للسنة المقبلة، مبينا أبرز الإنجازات والتطلعات وكذلك التحديات التي تواجه البلدية وفي مقدمتها التحديات المالية، وضرورة تجديد أسطول الآليات المتقادم.
وجرت خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في مجال التطوير السياحي، وخصوصاً المشاريع التي تُشرف عليها اللجنة الملكية لتطوير السياحة في محافظة الكرك، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المحافظة على الخريطة السياحية الوطنية.
من جانبهم، أكد النواب دعمهم الكامل لجهود البلدية، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لتجاوز التحديات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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