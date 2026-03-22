رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية

الأحد، 22-03-2026 08:45 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين جاهزية كوادر غرف الطوارئ في البلدية، للاطلاع على مستوى الاستعداد والاستجابة في ظل المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة الذي تشهده المملكة، وذلك تزامنًا مع أيام عيد الفطر السعيد.

اضافة اعلان


وأكد بني ياسين، خلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها المدير الإداري في البلدية عدنان مقابلة، ومدير منطقة جرش، إلى جانب مدير الطوارئ والأزمات وعدد من مدراء الدوائر المعنية، أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة، وتتابع الملاحظات الواردة بشكل مباشر، مع الحرص على سرعة الاستجابة ومعالجة أي ملاحظة أولا بأول، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وسلامة المواطنين خلال هذه الفترة.

 
 


أحدث الأخبار

يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، و

الطقس تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء

3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال غرب النصيرات وسط غزة

فلسطين استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال استهدف وسط قطاع غزة

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي "الصحة اللبنانية": 1029 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان

وزارة الشباب

أخبار محلية وزارة الشباب: افتتاح مركزين تنفيذيين جديدين للتسجيل في برنامج "صوتك"

علم إيران

عربي ودولي إيران: الضربات الإسرائيلية تلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمياه والطاقة

علم إيران

عربي ودولي طهران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل حال استهداف منشآت الطاقة

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري"



 






الأكثر مشاهدة