رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين جاهزية كوادر غرف الطوارئ في البلدية، للاطلاع على مستوى الاستعداد والاستجابة في ظل المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة الذي تشهده المملكة، وذلك تزامنًا مع أيام عيد الفطر السعيد.

