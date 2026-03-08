الأحد 2026-03-08 11:09 م

رئيس لجنة بلدية شيحان يعلن تثبيت موظفين تحت مسمى عامل وطن

الأحد، 08-03-2026 10:46 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة أنه سيتم تثبيت جميع الموظفين الذين مضى على تعيينهم في البلدية ثلاث سنوات فأكثر تحت مسمى عامل وطن.

وأوضح الرواشدة أن القرار يشمل الموظفين المعينين كعمال وطن، شريطة أن يكون الموظف يعمل في الميدان وفق المسمى الوظيفي الذي تم تعيينه على أساسه، وألا يكون قد حصل على أكثر من أربع عقوبات مسلكية خلال فترة عمله.

 

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تقديراً لجهود العاملين وتحفيزاً لهم على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء في العمل البلدي.

 
 


