رئيس لجنة بلدية شيحان يعلن تثبيت موظفين تحت مسمى عامل وطن

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة أنه سيتم تثبيت جميع الموظفين الذين مضى على تعيينهم في البلدية ثلاث سنوات فأكثر تحت مسمى عامل وطن.

وأوضح الرواشدة أن القرار يشمل الموظفين المعينين كعمال وطن، شريطة أن يكون الموظف يعمل في الميدان وفق المسمى الوظيفي الذي تم تعيينه على أساسه، وألا يكون قد حصل على أكثر من أربع عقوبات مسلكية خلال فترة عمله.