رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى يتفقد سير العمل في المشاريع الخدمية والتنموية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى، المهندس هيثم الجوينات، واقع المشاريع البلدية الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، في عدد من المواقع الحيوية.

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وأكد الجوينات أهمية استكمال الأعمال في المشاريع ضمن الجداول الزمنية المقررة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المرجوة.



وشملت الجولة التفقدية المواقع التالية، متنزه الفيصلية (حديقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد)، وساحة المهبط والقرية الحضرية، وإذاعة بلدية مأدبا الكبرى، وقاعة الكرامة.



وشملت الجولة عددا من المواقع المقترحة لتنفيذ مشاريع مستقبلية، بالإضافة إلى تقييم جاهزية الساحات العامة لتنفيذ حملات نظافة شاملة.