رئيس لجنة بلدية مادبا: مليونا دينار خلطات إسفلتية لشوارع المحافظة العام الحالي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية مادبا المهندس هيثم جوينات أنه سيتم خلال العام 2026 طرح عطاءات خلطات إسفلتية بقيمة مليوني دينار للشوارع في مادبا، متعهدا ان تكون بمواصفات فنية عالية تضمن ديمومتها من 8 الى 10 سنوات قادمة وهي العمر الافتراضي للخلطات الإسفلتية.

وأضاف أنه سيتم المباشرة بتنفيذ عطاء بقيمة مليون دينار بعد أن يصبح الطقس دافئا ليكون ملائما لتنفيذ الخلطات الإسفلتية، فيما سيتم طرح عطاء آخر بقيمة مليون دينار قبل نهاية العام الحالي، وهذا يعالج نحو 50 بالمئة من شوارع مادبا، على ان يتم استكمال الشوارع في العام 2027 وذلك وفق إمكانيات البلدية.



وبين أن عام 2027 سيكون عام البنية التحتية في مادبا، مؤكدا أن معالجتها بعد تجربة الأمطار الغزيرة هذا الموسم تحتاج الى 3 ملايين دينار لمعالجة 13 بؤرة خطيرة شهدت فيضانات، مشيرا إلى أن البنية التحتية في مادبا لا تتناسب مع التغير المناخي الذي يشهد تساقطا غزيرا للأمطار في وقت قصير.



وتابع أن البلدية باشرت بمعالجة البنية التحتية من خلال طرح عطاءات استبدال عبارات تصريف المياه الصندوقية والأنبوبية وتكبيرها من 400 ملم الى ألف ملم بالإضافة الى طرح عطاءات أسوار وأرصفة لحماية الطرقات من الأتربة، فيما تم إعادة تأهيل جميع آثار الفيضانات التي تمت، من فتح العبارات والوديان ومجاري السيول وهذا أدى الى أن آخر منخفضين شهدا تساقطا غزيرا للأمطار ولم تتعرض البنية التحتية في المدينة لأي خلل أو فيضان على منازل المواطنين.



وحول مشكلة الحفر في الشوارع التي باتت تؤرق المواطنين في مادبا أكد جوينات أنه تم إحالة عطاء فتح وتعبيد بقيمة 465 ألف دينار، وعطاء صيانة بقيمة 100 ألف دينار لأن كل الطرق تعرضت للحفر وبحاجة الى خلطة إسفلتية إضافة الى أن هناك العديد من الطريق مر عليها اكثر من سبع سنوات تم تعبيدها بمادة البيسكورس فقط، وهي بحاجة الى طبقة ثانية ثم وجه خلطة إسفلتية ساخنة.



وقدم جوينات الشكر لمجلس محافظة مادبا على دعمه مشاريع البنية التحتية في البلدية والتي زادت عن مليون دينار لمعالجة البنية التحتية وتمويل المرحلة الأولى من سوق المواشي وتجهيز قاعات في مادبا ومنطقة المريجمات، فيما تم الاتفاق مع مجلس محافظة مادبا ومحافظ مادبا على زيادة الدعم للبنية التحتية في العام 2027.