رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية

واطمأن الفايز، والأعيان: النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، والنائب الثاني الدكتور عبدالله النسور، ومساعدي الرئيس زهير أبو فارس، وسهير العلي، على الأوضاع الصحية للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يعودوا لأداء مهامهم في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه.
وأشاد الفايز وأعضاء المكتب الدائم، بجهود جميع نشامى الأجهزة الأمنية وتضحياتهم الكبيرة، مؤكدين أن "بطولات وتضحيات نشامى جيشنا وأجهزتنا الأمنية تبعث في نفوس الأردنيين على الفخر والاعتزاز، فهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
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