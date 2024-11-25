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رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية

تعرضوا لاعتداء إرهابي أثم خلال أدائهم الواجب في منطقة الرابية
تعرضوا لاعتداء إرهابي أثم خلال أدائهم الواجب في منطقة الرابية
الإثنين، 25-11-2024 07:18 م

الوكيل الإخباري-    عاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وأعضاء المكتب الدائم للمجلس، برفقة العميد الدكتور جعفر المومني من الخدمات الطبية، اليوم الاثنين، المصابين من مرتبات الأمن العام الذين تعرضوا لاعتداء إرهابي أثم خلال أدائهم الواجب في منطقة الرابية، فجر أمس الأحد، والذي نفذه مطلوب لديه سجل إجرامي.

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واطمأن الفايز، والأعيان: النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، والنائب الثاني الدكتور عبدالله النسور، ومساعدي الرئيس زهير أبو فارس، وسهير العلي، على الأوضاع الصحية للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يعودوا لأداء مهامهم في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه.


وأشاد الفايز وأعضاء المكتب الدائم، بجهود جميع نشامى الأجهزة الأمنية وتضحياتهم الكبيرة، مؤكدين أن "بطولات وتضحيات نشامى جيشنا وأجهزتنا الأمنية تبعث في نفوس الأردنيين على الفخر والاعتزاز، فهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

 
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