رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير السوداني لدى المملكة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، السفير السوداني لدى المملكة حسن صالح سوار الذهب، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية السودانية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في السودان والمنطقة. اضافة اعلان





واكد الفايز أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يدعم ويساند السودان الشقيق، من أجل عودة الأمن والاستقرار له، والحفاظ على وحدة أراضيه وشعبه، ويقف إلى جانبه بهدف الوصول إلى حلول سياسية تنهي أزمته والنزاعات فيه، متمنيا للسودان الأمن والاستقرار والعودة إلى مسار التعافي والبناء والتنمية.



بدوره عرض السفير السوداني، الوضع الراهن في السودان، وثمن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، المساندة والداعمة للسودان، ووقوفه المستمر إلى جانب الشعب السوداني، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون مع الأردن بمختلف المجالات.



وأشاد بدور المملكة في دعم القضايا العربية، مؤكدا بذات الوقت حرص السودان على تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن على مختلف الصعد، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.



