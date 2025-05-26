رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الصيني لدى المملكة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الاثنين، السفير الصيني لدى المملكة تشن تشواندونغ، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية الصينية، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، إضافة الى مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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وأشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الصينية بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، مؤكدا أنها علاقات متميزة تقوم على الاحترام المتبادل والنهوض بالمصالح المشتركة وأن الأردن يسعى باستمرار إلى تطويرها وتعزيزها.



وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية قيام المجتمع الدولي بجهود عملية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الحرب التي ترتكب بحقه.



من جهته، أكد السفير الصيني تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني التي تستهدف إحلال السلام في المنطقة ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.