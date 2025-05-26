رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الصيني لدى المملكة

وأشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الصينية بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، مؤكدا أنها علاقات متميزة تقوم على الاحترام المتبادل والنهوض بالمصالح المشتركة وأن الأردن يسعى باستمرار إلى تطويرها وتعزيزها.
وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية قيام المجتمع الدولي بجهود عملية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الحرب التي ترتكب بحقه.
من جهته، أكد السفير الصيني تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني التي تستهدف إحلال السلام في المنطقة ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال إن الصين ستبذل جهودا مشتركة مع الأردن لتعزيز التحرك الدولي وإحياء الأفق السياسي لحل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الصينية الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير الحسن يختتم زيارة عمل إلى فرنسا
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
الأمانة تنظم مهرجان الاستقلال الثقافي الوطني الأول احتفالًا بعيد الاستقلال 79
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تحتفل بعيد الاستقلال الـــ (79)
-
الاردن يدين بأشدّ العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى
-
25 مليون دينار لتحسين خدمات المياه في الطفيلة
-
وزير الزراعة: تأجير محطة التوانة لنقابة المهندسين الزراعيين يعزز الشراكة مع القطاع الخاص
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية