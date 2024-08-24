رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق محمد خير مامسر

وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه بمختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، وخاصة في مجلس الأعيان ودوره الكبير بالعمل على النهوض بالرياضة الأردنية وخدمة الرياضيين الأردنيين.
وقال " إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".
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