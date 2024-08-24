رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق محمد خير مامسر

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، العين والوزير الأسبق الدكتور محمد خير مامسر الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه وقيادته الهاشمية.

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وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه بمختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، وخاصة في مجلس الأعيان ودوره الكبير بالعمل على النهوض بالرياضة الأردنية وخدمة الرياضيين الأردنيين.