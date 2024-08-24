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رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق محمد خير مامسر

العين والوزير الأسبق الدكتور محمد خير مامسر
العين والوزير الأسبق الدكتور محمد خير مامسر
السبت، 24-08-2024 02:30 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، العين والوزير الأسبق الدكتور محمد خير مامسر الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه وقيادته الهاشمية.

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وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه بمختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، وخاصة في مجلس الأعيان ودوره الكبير بالعمل على النهوض بالرياضة الأردنية وخدمة الرياضيين الأردنيين.


وقال " إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".

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