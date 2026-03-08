الأحد 2026-03-08 04:58 م

رئيس مجلس الأعيان يهنئ الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي

الأحد، 08-03-2026 03:03 م
هنأ رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، الأردنيات نشميات الوطن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الأحد.


وقال الفايز: إننا في مجلس الأعيان نتقدم من كافة الزميلات في المجلس بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة، مقدرين كافة جهود الزميلات ودورهن الرقابي والتشريعي الفاعل في المجلس، وفي إثراء الحياة البرلمانية الأردنية.

كما هنأ الفايز المرأة الأردنية وكل نشمية في هذا الوطن الحر العزيز، على ما يقدمنه من أجل نهضة الوطن وتعزيز مسيرته الخيرة، وجهودهن الكبيرة في تنميته وتطوره في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وبمختلف القطاعات ومجالات العمل.

وأضاف: إننا في مجلس الأعيان كلنا فخر واعتزاز بكل أم نشمية أردنية، خاصة أمهات شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء له، وسالت دماؤهم الزكية الطاهرة دفاعا عن ثراه الطهور، فلهن كل الاحترام والإجلال على ما قدمنه ويقدمنه من أجل أن نحيا ويحيا الوطن.

وأكد الفايز اعتزاز مجلس الأعيان بما حققته المرأة الأردنية في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، بفضل رعاية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وبفضل حرص جلالته على تمكين المرأة في المجتمع.
 
 


