رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

وقال الفايز إننا "في مجلس الأعيان، إذ نجدد في هذه المناسبة الميمونة قسم الإنتماء للوطن، والولاء لجلالة مليكنا المفدى والعرش الهاشمي، فإننا نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة مليكنا المعظم، قائد مسيرتنا الخيرة، وصمام الأمان للوطن وعنوان عزتنا وكرامتنا وندعو المولى عز وجل أن يكلل خطى جلالته بالنجاح والتوفيق نحو المزيد من التقدم والازدهار والرفعة لهذا الحمى الأردني الهاشمي، متمنين لجلالته دوام الصلحة والتوفيق".
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية
-
"الأوقاف" تنظم ملتقى للوعظ والإرشاد ويوما خيريا وطبيا بالموقر
-
الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026
-
الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت
-
أمانة عمّان تخصّص 11 مليون دينار لدعم الركاب في العاصمة
-
اشتباك مسلح على الحدود الشمالية .. والقبض على 3 أشخاص
-
وزير المياه يطّلع على جاهزية سد الملك طلال مع وصوله إلى 95٪ من سعته
-
الأمانة: إعادة تأهيل جسري مشاة في شارع الملك عبدالله الثاني مساء اليوم