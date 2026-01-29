الخميس 2026-01-29 04:57 م

رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

الخميس، 29-01-2026 02:20 م
الوكيل الإخباري-  رفع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، الذي يصادف يوم غد الجمعة، داعيا الله سبحانه وتعالي أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويديم عزه وملكه، وأن يحفظ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وقرة عين جلالته.اضافة اعلان


وقال الفايز إننا "في مجلس الأعيان، إذ نجدد في هذه المناسبة الميمونة قسم الإنتماء للوطن، والولاء لجلالة مليكنا المفدى والعرش الهاشمي، فإننا نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة مليكنا المعظم، قائد مسيرتنا الخيرة، وصمام الأمان للوطن وعنوان عزتنا وكرامتنا وندعو المولى عز وجل أن يكلل خطى جلالته بالنجاح والتوفيق نحو المزيد من التقدم والازدهار والرفعة لهذا الحمى الأردني الهاشمي، متمنين لجلالته دوام الصلحة والتوفيق".
 
 


