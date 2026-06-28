رئيس مجلس الأعيان يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

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الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، بمناسبة عيد ميلاده الميمون الذي يصادف اليوم الأحد. اضافة اعلان





وقال الفايز:"ندعو الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ سمو الأمير، قرة عين جلالة الملك عبدالله الثاني وعضده، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، ويديمه عونا وسندا لجلالة مليكنا المفدى، ولجلالة الملكة رانيا العبدالله، والأسرة الأردنية الواحدة".



وأضاف: "أننا نفخر بسمو ولي العهد، وهو يقف الى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعمه للشباب الأردني وتبني إبداعاتهم في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بدورهم في بناء الأردن الريادي والمزدهر".



وأشار إلى أن سمو ولي العهد يحرص دائما على الاستثمار في الشباب، وهو ما يتم طرحه من قبل سموه في جميع المحافل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، لهذا نعتز ونفتخر كأردنيين حينما نرى سموه، وهو يقف إلى جانب جلالة الملك في دعمه للشباب وتبني تطلعاتهم وإبداعاتهم ومعالجة تحدياتهم.



وأشار إلى "الدور الكبير الذي يقوم به ولي العهد من أجل خدمة الوطن، ما يعكس رؤية هاشمية راسخة، في تعزيز التنمية والتقدم لهذا الحمى الأردني الهاشمي، يستمدها سموه من رؤى وتطلعات جلالة الملك، الذي لا يدخر جهدا من أجل نهضة الأردن وعزته وشموخه".



وقال: "إن ولي العهد مثال للقيادة الحكيمة، حيث يسعى سموه جاهدا لخدمة وطنه ومليكه، ولتعزيز مكانة الأردن عالميا، وتحقيق الازدهار والاستقرار للوطن، فسموه يؤكد على الدوام، بأن مصلحة الوطن هي أولوية، وأن الأردن بمقدوره المضي قدما إلى الأعالي بجهود الشباب الأردني الواعي، وإمكانياته الكبيرة التي نفاخر بها العالم".



واكد الفايز أن ولي العهد يتابع أيضا، مع مختلف المؤسسات والقطاعات تنفيذ توجيهات جلالة الملك، من خلال الزيارات والجولات التفقدية والميدانية، كما أن سموه لا يتوانى لحظة عن دعم وإسناد الجهود الكبيرة، التي يقوم بها جلالة الملك بالتصدي للتحديات التي تواجه مملكتنا وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني .



وأشار إلى جهود ولي العهد على الصعيد الخارجي، وقال إن تركيز سموه ينصب أيضا على تعزيز علاقات الأردن مع الدول الشقيقة والصديقة خدمة لمصالح الوطن، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي لجهة إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة.





