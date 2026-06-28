الأحد 2026-06-28 02:15 م

رئيس مجلس الأعيان يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
 
الأحد، 28-06-2026 01:51 م
الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، بمناسبة عيد ميلاده الميمون الذي يصادف اليوم الأحد.اضافة اعلان


وقال الفايز:"ندعو الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ سمو الأمير، قرة عين جلالة الملك عبدالله الثاني وعضده، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، ويديمه عونا وسندا لجلالة مليكنا المفدى، ولجلالة الملكة رانيا العبدالله، والأسرة الأردنية الواحدة".

وأضاف: "أننا نفخر بسمو ولي العهد، وهو يقف الى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعمه للشباب الأردني وتبني إبداعاتهم في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بدورهم في بناء الأردن الريادي والمزدهر".

وأشار إلى أن سمو ولي العهد يحرص دائما على الاستثمار في الشباب، وهو ما يتم طرحه من قبل سموه في جميع المحافل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، لهذا نعتز ونفتخر كأردنيين حينما نرى سموه، وهو يقف إلى جانب جلالة الملك في دعمه للشباب وتبني تطلعاتهم وإبداعاتهم ومعالجة تحدياتهم.

وأشار إلى "الدور الكبير الذي يقوم به ولي العهد من أجل خدمة الوطن، ما يعكس رؤية هاشمية راسخة، في تعزيز التنمية والتقدم لهذا الحمى الأردني الهاشمي، يستمدها سموه من رؤى وتطلعات جلالة الملك، الذي لا يدخر جهدا من أجل نهضة الأردن وعزته وشموخه".

وقال: "إن ولي العهد مثال للقيادة الحكيمة، حيث يسعى سموه جاهدا لخدمة وطنه ومليكه، ولتعزيز مكانة الأردن عالميا، وتحقيق الازدهار والاستقرار للوطن، فسموه يؤكد على الدوام، بأن مصلحة الوطن هي أولوية، وأن الأردن بمقدوره المضي قدما إلى الأعالي بجهود الشباب الأردني الواعي، وإمكانياته الكبيرة التي نفاخر بها العالم".

واكد الفايز أن ولي العهد يتابع أيضا، مع مختلف المؤسسات والقطاعات تنفيذ توجيهات جلالة الملك، من خلال الزيارات والجولات التفقدية والميدانية، كما أن سموه لا يتوانى لحظة عن دعم وإسناد الجهود الكبيرة، التي يقوم بها جلالة الملك بالتصدي للتحديات التي تواجه مملكتنا وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني .

وأشار إلى جهود ولي العهد على الصعيد الخارجي، وقال إن تركيز سموه ينصب أيضا على تعزيز علاقات الأردن مع الدول الشقيقة والصديقة خدمة لمصالح الوطن، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي لجهة إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يصلون الجنازة على جثمان شهيد في مدينة غزة

فلسطين 73,054 شهيدا و173,480 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق في الأردن الأحد القادم

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

علم العراق.

عربي ودولي اعتقالات تطال سياسيين ومسؤولين كبارًا في العراق ضمن حملة لمكافحة الفساد

اقتحم مستوطنون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، ت

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له

أخبار محلية "الأوقاف" تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أميركية. وقال الجيش في بيان إن الجندي "ديفيد هازوت (21 عاما)... سقط

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 