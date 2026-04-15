رئيس مجلس الأعيان: يوم العلم مناسبة وطنية نعزز فيها الولاء والانتماء

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إن الاحتفال بيوم العلم، الذي يصادف غدا الخميس، هو مناسبة وطنية نعزز فيها الولاء لقيادتنا الهاشمية والانتماء لثرى الأردن الطهور، فالعلم رمز لقصة الفخر والسيادة والوحدة الوطنية والاعتزاز بالوطن والقيادة الهاشمية، ولهذا يجب أن نعليه في كل المناسبات والأوقات.





وبين الفايز أن الأردنيين، وهم يحتفلون بيوم العلم، يستذكرون في هذه المناسبة معاني التضحية والفداء التي بذلها الآباء والأجداد ليبقى علم الوطن عاليا شامخا، كما يمثل الاحتفال فرصة للتأمل في رحلة المملكة منذ إمارة شرق الأردن التي تأسست عام 1921، وصولا إلى استقلال المملكة عام 1946.



وأكد أهمية الاحتفال بيوم العلم لتبقى راية الوطن خفاقة ترفرف في سماء الوطن، وقال إن العلم الأردني ليس مجرد قماش وألوان، بل هو رمز للوحدة والفخر والانتماء، يروي قصة الثورة العربية الكبرى، ويتجسد فيه تاريخ هاشمي مجيد، ويعكس عزة شعب وكرامة أمة، وهو رمز للسيادة والوحدة الوطنية والاعتزاز بالوطن والقيادة الهاشمية، ولهذا يجب أن يبقى العلم يطاول عنان السماء في كل المناسبات.







