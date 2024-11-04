رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير السعودي

11:24 ص

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل النهوض بها وتطويرها في مختلف المجالات. اضافة اعلان





و أشاد الفايز لدى لقائه السديري في مكتبه اليوم الاثنين، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية ، مؤكدا ان علاقات البلدين الشقيقين علاقات راسخة وتاريخية ومتينة .



واكد الفايز حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود على ادامتها والبناء عليها لما فيه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية والإسلامية .



من جانبه، هنّأ السفير السعودي الفايز بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان، مشيرا إلى متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ، والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بمختلف المجالات، والحرص المشترك على ادامتها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة ، لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة و إنهاء دوامة العنف في المنطقة.