رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة

وأكّد القاضي أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.
وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.
من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يعزز من نهج الشفافية والنزاهة.
