الثلاثاء 2025-12-23 12:30 م

رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة

رئيس مجلس النواب مازن القاضي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
رئيس مجلس النواب مازن القاضي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
الثلاثاء، 23-12-2025 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين.اضافة اعلان


وأكّد القاضي أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.

من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يعزز من نهج الشفافية والنزاهة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قب

منوعات الهند: طبيب يثير الجدل بعد ضربه مريضاً طلب منه التحدث باحترام (فيديو)

تعبيرية

أخبار الشركات JustMarkets تقدّم نهجًا مبسّطًا للمبتدئين في تداول الذهب

بيوت زراعية

أخبار محلية تمديد إعفاء 75% من رسوم السلع الزراعية البستانية المعدّة للتصدير

العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025

أخبار الشركات العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يتسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية تسويات ضريبية للمكلفين في منطقة العقبة الخاصة

صورة توضيحية لأكياس القماش البيئيَّة

أخبار محلية إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم

أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق حملة دفء الشتاء في الأشرفية



 






الأكثر مشاهدة