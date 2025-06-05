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رئيس مجلس النواب يدعو لاستقبال حافل ومهيب لولي العهد والنشامى في مطار الملكة علياء

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 05-06-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس النواب نشامى منتخبنا الوطني بوصولهم إلى نهائيات كأس العالم، داعيا النواب وقواعدهم الشعبية ومختلف أبناء الشعب الأردني العظيم إلى استقبال حافل ومهيب لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ونشامى المنتخب في المطار فور عودتهم من سلطنة عُمان الشقيقة.اضافة اعلان


وقال الصفدي عقب تأهل المنتخب لكأس العالم، مبارك لسيد البلاد راعي مسيرة الرياضة مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني وسيدي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث كان خطوة بخطوة مع النشامى يمدهم بالعزيمة، ومبارك لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ومبارك لأبناء وبنات شعبنا الأردني الأصيل ولجمهورنا الذي ساند النشامى في كل الأوقات.

وأضاف الصفدي: النشامى لا يعرفون المستحيل، وهذا التأهل التاريخي والإنجاز العظيم يدلل مدى عزيمة الأردنيين وإصرارهم على تحقيق الأفضل على الدوام.

وختم الصفدي قائلا: رفعتم رؤوسنا عاليا وأدخلتم الفرح إلى قلوب الأردنيين جميعا، وكل الدعم لكم يا أبطال في المونديال.
 
gnews

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