الثلاثاء 2026-07-21 10:10 م

رئيس مجلس النواب يكرم سائق صهريج شارك بإخماد حريق

رئيس مجلس النواب مازن القاضي
رئيس مجلس النواب مازن القاضي
 
الثلاثاء، 21-07-2026 08:58 م
الوكيل الإخباري-   كرّم رئيس مجلس النواب مازن القاضي الشاب محمد زياد شديفات، تقديرًا لموقفه البطولي في المساهمة بإخماد حريق اندلع على طريق أوتوستراد (المفرق - الزرقاء)، مستخدمًا صهريج المياه الخاص به، ما أسهم في السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.اضافة اعلان


وأكد رئيس المجلس أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للنماذج الوطنية المشرفة التي تجسد قيم المسؤولية والمبادرة، وتعكس روح الانتماء، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تجسد قيم المواطنة الصالحة وتعزز ثقافة العطاء وخدمة الوطن.

من جهته قال الشديفات، إن ما قام به كان واجبًا وطنيًا وإنسانيًا، معربا عن اعتزازه بهذا التكريم.
 
 


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