رئيس مجلس النواب يكرم سائق صهريج شارك بإخماد حريق

وأكد رئيس المجلس أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للنماذج الوطنية المشرفة التي تجسد قيم المسؤولية والمبادرة، وتعكس روح الانتماء، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تجسد قيم المواطنة الصالحة وتعزز ثقافة العطاء وخدمة الوطن.
من جهته قال الشديفات، إن ما قام به كان واجبًا وطنيًا وإنسانيًا، معربا عن اعتزازه بهذا التكريم.
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