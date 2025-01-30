رئيس مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب يلتقي نظيره المصري في القاهرة

وجرى اللقاء، في مقر الهيئة الوطنية في القاهرة، على هامش زيارة يقوم بها المعايطة على رأس وفد من الهيئة إلى مصر، بحسب ما ورد في بيان للهيئة اليوم الخميس.
وأطلع وفد الهيئة الأردني على عرض تقديمي تضمن التعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، ونشأتها وآلية تشكيلها واستقلاليتها وآليات عملها.
وقال المعايطة، إن اللقاء يأتي في إطار توسيع آفاق التعاون المشترك بين الأردن ومصر وتبادل الخبرات في مجال الانتخابات.
بدوره ثمن بدوي زيارة الوفد الأردني، مؤكدا أهمية تعزيز جهود التعاون والتأسيس لعمل دائم ومشترك بين الطرفين، الذي يصب في خدمة المصالح الوطنية العليا للبلدين الشقيقين.
وأشاد بدور الهيئة الأردنية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال دورها المحوري وحضورها الإقليمي اللافت، خصوصا أن عمّان تحتضن المقر الدائم للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
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