 
الإثنين 2025-03-10 04:30 م
 

رئيس مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات يتسلم مهامه الجديدة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الإثنين، 10-03-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري-  تسلم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، مهامه الرسمية الجديدة، كنائب لرئيس المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات للعام 2025، ورئيسا لها في العام 2026 .

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جاء ذلك بحضور الدول الأعضاء منظمي الاتصالات في دول حوض المتوسط ورئيس المجموعة نائب مفوض الاتصالات في جمهورية قبرص بيتروس جاليدس، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة في برشلونة الأسبوع الماضي. 

 
 
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