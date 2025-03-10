رئيس مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات يتسلم مهامه الجديدة

الوكيل الإخباري- تسلم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، مهامه الرسمية الجديدة، كنائب لرئيس المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات للعام 2025، ورئيسا لها في العام 2026 .

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