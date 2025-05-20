رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يؤدي القسم القانوني

ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان وأمين عام رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.
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