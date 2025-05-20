الثلاثاء 2025-05-20 01:41 م
 

رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يؤدي القسم القانوني

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جانب من أداء اليمين القانونية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري- أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

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ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.


وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان وأمين عام رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.

 
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