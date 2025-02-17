رئيس "مستقلة الانتخاب" يلتقي عمداء شؤون الطلبة في الجامعات

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، في مقر الهيئة، اليوم الاثنين، عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية.

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وجاء اللقاء، لبحث سبل تعزيز مشاركة الطلاب السياسية خصوصا من خلال مجالس الطلبة، بما يرسخ قيم الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، بحسب ما ورد في بيان للهيئة.