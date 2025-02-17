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رئيس "مستقلة الانتخاب" يلتقي عمداء شؤون الطلبة في الجامعات

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الإثنين، 17-02-2025 07:35 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، في مقر الهيئة، اليوم الاثنين، عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية.

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وجاء اللقاء، لبحث سبل تعزيز مشاركة الطلاب السياسية خصوصا من خلال مجالس الطلبة، بما يرسخ قيم الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، بحسب ما ورد في بيان للهيئة.


وتحدث المعايطة عن أهمية دور الجامعات في إعداد جيل واعٍ ومدرك لأهمية المشاركة السياسية، مشددًا على أن تعزيز انخراط الشباب في العملية الانتخابية يبدأ من تعزيز مشاركتهم في الهيئات التمثيلية داخل الجامعات، مثل مجالس الطلبة.

 
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