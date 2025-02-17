رئيس "مستقلة الانتخاب" يلتقي عمداء شؤون الطلبة في الجامعات

وجاء اللقاء، لبحث سبل تعزيز مشاركة الطلاب السياسية خصوصا من خلال مجالس الطلبة، بما يرسخ قيم الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، بحسب ما ورد في بيان للهيئة.
وتحدث المعايطة عن أهمية دور الجامعات في إعداد جيل واعٍ ومدرك لأهمية المشاركة السياسية، مشددًا على أن تعزيز انخراط الشباب في العملية الانتخابية يبدأ من تعزيز مشاركتهم في الهيئات التمثيلية داخل الجامعات، مثل مجالس الطلبة.
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