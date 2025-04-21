رئيس "مفوضي إقليم البترا" يؤكد أهمية التعاون السياحي مع الدول الأوروبية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الاثنين، خلال لقائه وفدًا من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية، أهمية التعاون السياحي والثقافي مع الدول الأوروبية.

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وعرض البريزات، للوفد الذي ضم أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس بلدية، للواقع السياحي في البترا، مسلطًا الضوء على تحديات القطاع في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، التي انعكست على نسب إشغال الفنادق وأدت إلى إغلاقات مؤقتة في بعض المنشآت.