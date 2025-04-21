رئيس "مفوضي إقليم البترا" يؤكد أهمية التعاون السياحي مع الدول الأوروبية

وعرض البريزات، للوفد الذي ضم أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس بلدية، للواقع السياحي في البترا، مسلطًا الضوء على تحديات القطاع في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، التي انعكست على نسب إشغال الفنادق وأدت إلى إغلاقات مؤقتة في بعض المنشآت.
وبيّن أن الجنسية الفرنسية من بين أكثر الجنسيات الأوروبية زيارةً للبترا، مشيرًا إلى دور ذلك في دعم السياحة المحلية.
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