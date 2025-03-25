رئيس مفوضي العقبة الاقتصادية يوجه بتسهيل إجراءات دخول السياح خلال عيد الفطر

جاء ذلك خلال تفقده مطار الملك الحسين الدولي ومعبر وادي عربه الحدودي، اليوم الثلاثاء، حيث أطلع على سير العمل في ظل ارتفاع مؤشرات قدوم الأفواج الزائرة الى مدينة العقبة عبر المنفذين الجوي والبري.
وأكد الفايز ، أهمية تسريع إجراءات الدخول ومنح التأشيرات المطلوبة للسائحين من غير الأردنيين لاستكمال رحلاتهم على جميع الوجهات والقادمين لقضاء عطلة عيد الفطر في العقبة، مشيدا بمصفوفة العمل ومستوى التنسيق بين جميع الأجهزة ومقدمي الخدمات العاملين في المطار لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة العامة والتسهيلات.
وأشار الى أهمية الارتقاء بمستوى خدمة المسافر واختزال الوقت والجهد لمنح المسافرين فرصة سفر آمنة ومريحة.
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