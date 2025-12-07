رئيس مفوضي سلطة البترا يتفقد الطيبة والراجف ودلاغة بعد الأمطار الغزيرة

وأكد البريزات خلال جولته الميدانية في منطقة الطيبة ثم الراجف ودلاغة، حرص السلطة على تقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف مناطق اللواء ومتابعة المشاريع التي ينفذها المقاولون في جميع مناطق الإقليم.
واطلع على الأضرار التي لحقت بمنطقة الطيبة جراء السيول التي داهمت بعض المنازل وتسببت بإغلاق مداخلها، وعدد من الطرق، وعلى الأضرار التي وقعت في الراجف ودلاغة.
وقال البريزات، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة طرح عطاءات متخصصة لمعالجة مشكلات البنية التحتية، لا سيما شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع مناطق لواء البترا، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والحد من تكرار الأضرار مستقبلاً.
ودعا الى ضرورة الإسراع في معالجة الأضرار وحل المشكلات التي تعرضت لها المناطق المتأثرة ومساعدة المواطنين وتوفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الاهتمام بشبكات تصريف مياه الأمطار، بما يحد من تكرار مثل هذه الأضرار مستقبلاً.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية : تحويل مستحقات هؤلاء العاملين للبنوك
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل
-
السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا
-
العميد الدباس: أولوية لهؤلاء عند تقديم طلبات التجنيد في الأمن العام
-
وزارة التخطيط تستقبل عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية
-
حسان يوجِّه بإجراء توسعة وصيانة لمدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين
-
حسان يزور المعرض الدائم للمنتجات الزراعية في إربد
-
وزير الداخلية: إصدار 1.214 مليون تأشيرة منذ بداية العام الحالي