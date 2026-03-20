الجمعة 2026-03-20 10:19 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤدي صلاة عيد الفطر ويلتقي بعدد من مرتبات سلاح الجو الملكي

الوكيل الإخباري-   أدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الجمعة، صلاة عيد الفطر مع مرتبات قيادة سلاح الجو الملكي.


واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور إلى خطبة العيد، التي تحدثت عن فضائل العيد وما يتضمنه من معاني سامية باعتباره من شعائر الإسلام الظاهرة وفرحة من الله تعالى بإتمام الصيام والقيام والصدقات وسائر الطاعات، كما أكدت على فضل الثبات والدفاع عن سماء الوطن وحدوده.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مع مرتبات قيادة سلاح الجو الملكي، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهنئته بهذه المناسبة المباركة، مشيداً بالروح المعنوية العالية والانضباط المتميز الذي يتمتع به نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم وصنوفهم.

وبين اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل بكل كفاءة واقتدار، والوقوف صفاً واحداً في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ستبقى الدرع الحصين للوطن في مواجهة مختلف التحديات.

وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات سلاح الجو الملكي، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القوات المسلحة.

وفي ختام الزيارة، هنأ اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة مرتبات السلاح بعيد الفطر السعيد، داعياً إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والقيام بالمهام والواجبات الموكلة بكل كفاءة واقتدار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

عربي ودولي روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

عربي ودولي قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

عربي ودولي "حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

ارشيفية

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

أخبار محلية الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة



 






الأكثر مشاهدة