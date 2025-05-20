رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث في برلين تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا

11:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731689 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الإثنين، رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الألمانية برلين. اضافة اعلان





وجرى لرئيس هيئة الأركان المشتركة مراسم استقبال عسكرية حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، من خلال تبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية والتدريب والتأهيل المشترك بشكل يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والقدرة على مواجهة التحديات المختلفة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجيشين الصديقين والسعي لفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات العسكرية لمواجهة التحديات الراهنة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ويخدم المصالح المشتركة في البلدين الصديقين.



وفي سياق متصل، التقى اللواء الركن الحنيطي وزير الدفاع الاتحادي الالماني، بوريس بيستوريوس بحضور السفير الأردني والملحق العسكري في برلين وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.



من جانبه، عبّر وزير الدفاع الألماني عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتزام بلاده بالتعاون العسكري الوثيق مع الأردن، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.