رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الجنوبية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، واجهة كتيبة حرس الحدود/8 الملكية إحدى وحدات لواء حرس الحدود/3 التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات من القادة المعنيين عن سير الامور العملياتية واللوجستية والجهود المبذولة لحماية الواجهة الحدودية والدور الذي تقوم به المنطقة لمنع مختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة على واجهة المنطقة، واطّلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، ودورهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.