رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الجنوبية

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات من القادة المعنيين عن سير الامور العملياتية واللوجستية والجهود المبذولة لحماية الواجهة الحدودية والدور الذي تقوم به المنطقة لمنع مختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.
وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة على واجهة المنطقة، واطّلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، ودورهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.
وأكّد اللواء الركن الحنيطي أن عملية تزويد الواجهات الحدودية بالأجهزة والمعدات المتطورة والحديثة مستمر لضمان تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن حدود المملكة.
والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال جولته مرتبات قوات حرس الحدود، مثمناً الجهود التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية التي تتمتع بها مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية.
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