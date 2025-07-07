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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)
 
الإثنين، 07-07-2025 07:00 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، وكان في استقباله رئيس هيئة مديري المركز المهندس مفرح الطراونة، و مدير عام المركز المهندس أيمن البطران، ومدراء الدوائر والشركات التابعة للمركز.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز عن دور المركز في تقديم الحلول الإبداعية الريادية، والمتمثلة بتسخير التكنولوجيا لخدمة الأمن والسلم الوطني، إضافة إلى زيادة التنافسية من خلال تنمية القدرات التصنيعية بكفاءات بشرية محلية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية ترجمة الرؤى والتطلعات الملكية السامية المتعلقة بالمركز والهادفة إلى توطين الصناعات الدفاعية في الأردن والتوسع فيها لتكون قاعدة صلبة نحو الارتقاء بهذه الصناعات، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمعاهد الأردنية من خلال توظيف الطاقات الشبابية بشكل يسهم في تحقيق تلك الرؤى.


وبين المهندس البطران أن جودبي تساهم في توفير قدرات وطنية ترفـد القوات المسلحة الأردنية بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وتزويدها بالحلول الدفاعية التي يقوم بتصنيعها لتلبي حاجاتها الدفاعية والتدريبية، مؤكداً أن المركز يوظف العديد من الشراكات مع جهات عربية ودولية لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف البطران ان المركز يعمل حالياً على استخدام نظام مكافحة الطائرات المسيرة، خصوصاً مع الانتشار الكبير للطائرات بدون طيار واستخدامها في العديد من العمليات، حيث طور المركز نظاماً لكشف الترددات اللاسلكية الصادرة عن تلك الطائرات، بحيث يتم تحديد نوع الهدف والتردد، الى جانب تطوير نظام الرادار الفعال للمناطق المفتوحة الذي يستطيع تتبع الهدف المتحرك بحركة دائمة "360 درجة"، الى جانب نظام محمول بآلية متحركة ونظام مخصص للمباني والمنشآت.


واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على امكانيات المركز والدور الذي يقوم به في تصميم وتطوير المعدات الدفاعية والتكنولوجية، وتجهيزات الجندي في الميدان، كما اطلع على  منتوجات البحث والتطوير لمشاريع المركز الخاصة بميدان الرماية الالكتروني وكشف عن الطائرات المسيرة، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المركز والذي يعكس حجم التطوير والتحديث فيه.


يشار إلى أن المركــز الأردني للتصميــم والتطويــر (JODDB) تأسس برؤية ملكية فــي عــام 1999 كمؤسســة عســكرية مدنيــة مســتقلة تعمــل تحــت مظلــة القــوات المســلحة الأردنيــة، ليصبــح نــواة للصناعــات الدفاعيــة والأمنيــة والتكنولوجيــة، ومركزاً رائداً في البحث والتصميم والتطوير فــي المنطقــة.

 
 
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