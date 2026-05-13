الأربعاء 2026-05-13 05:56 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

الأربعاء، 13-05-2026 05:44 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث التقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الأردنية والجامعة في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية والتدريبية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي الى شرح من رئيس الجامعة استعرض خلاله مسيرة الجامعة، وبرامجها الأكاديمية، والدرجات العلمية التي تمنحها، وأبرز إنجازاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي، إلى جانب جهودها في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ورعاية المشاريع الريادية والابتكارية الخاصة بالطلبة.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن هذه الزيارة تجسد التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ نهج التحديث والتطوير الشامل في القوات المسلحة الأردنية، عبر بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يسهم في تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.

 
 


قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط ا

