رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

واستمع اللواء الركن الحنيطي الى شرح من رئيس الجامعة استعرض خلاله مسيرة الجامعة، وبرامجها الأكاديمية، والدرجات العلمية التي تمنحها، وأبرز إنجازاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي، إلى جانب جهودها في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ورعاية المشاريع الريادية والابتكارية الخاصة بالطلبة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن هذه الزيارة تجسد التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ نهج التحديث والتطوير الشامل في القوات المسلحة الأردنية، عبر بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يسهم في تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.
