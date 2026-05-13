رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث التقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الأردنية والجامعة في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية والتدريبية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي الى شرح من رئيس الجامعة استعرض خلاله مسيرة الجامعة، وبرامجها الأكاديمية، والدرجات العلمية التي تمنحها، وأبرز إنجازاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي، إلى جانب جهودها في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ورعاية المشاريع الريادية والابتكارية الخاصة بالطلبة.