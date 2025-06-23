رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي ويتفقد مركز القيادة والسيطرة

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، عن المهام والواجبات الموكلة إلى السلاح، وسير الأمور العملياتية واللوجستية، بالإضافة إلى الدور الهام والحيوي الذي يقوم به في ظل الظروف الراهنة.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجاهزية العالية التي يتمتع بها نشامى سلاح الجو الملكي الأردني مثمنا الجهود التي يبذلونها لحماية سماء المملكة، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وفي سياق متصل، تفقد اللواء الركن الحنيطي، مركز القيادة والسيطرة التابع لسلاح الجو الملكي، واستمع إلى إيجاز عسكري عن المهام والواجبات التي يقوم بها المركز ودوره في التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية ورصد مختلف محاولات الاختراق.
وفي ختام الزيارتين، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مشدداً على أنها على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تماسك الجبهة الداخلية
-
الأمير الحسن: الاعتداء على المصلين بأماكن العبادة انتهاك لقيم الدين
-
التحضير لمؤتمر أردني أوروبي بداية العام المقبل لدعم الاستثمار في المملكة
-
الملك يعزي الرئيس السوري
-
مدير الإعلام العسكري: الطائرة المسيّرة التي سقطت في عمّان كانت تحمل رأساً متفجراً
-
السعودية تعلن إعدام مواطن أردني
-
"الهاشمية" تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة
-
وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة