رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

الأربعاء، 15-04-2026 04:52 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الحرس، تناول مختلف الجوانب العملياتية والتدريبية واللوجستية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة ورفع الجاهزية.


واطّلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على مستوى التطوير والتحديث، معرباً عن تقديره للمستوى المتقدم الذي تتمتع به مرتبات الحرس الملكي الخاص، وما يتحلون به من احترافية عالية في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام الموكلة إليهم.

 
 


