رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الحرس، تناول مختلف الجوانب العملياتية والتدريبية واللوجستية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة ورفع الجاهزية.